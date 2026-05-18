Ormeggi sul lungomare Mastro | La Brindisi-Corfù potrà svolgersi regolarmente

La questione degli ormeggi sul lungomare Regina Margherita è tornata a essere al centro del dibattito tra le autorità cittadine. Un rappresentante ha affermato che la navigazione tra Brindisi e Corfù potrà svolgersi senza problemi grazie alle disposizioni attuali. La discussione riguarda le modalità di ormeggio e le normative applicate lungo la zona portuale, coinvolgendo diverse parti interessate e portando alla ribalta le questioni legate alla gestione del traffico marittimo locale.

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