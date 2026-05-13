Cagliari il Maestrale scuote il Golfo | mare in aumento e vento forte

Un fronte di vento forte sta attraversando il Golfo degli Angeli, provocando un aumento del livello del mare e raffiche di Maestrale. Le onde si sono fatte più alte e il mare agitato si estende lungo le coste, interessando diverse zone. La presenza di vento intenso sta influenzando le attività di navigazione nella zona, con alcune imbarcazioni che stanno tornando ai porti. Le condizioni meteo continuano a essere monitorate dalla protezione civile.

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? Domande chiave Come influenzerà il vento la navigazione nel Golfo degli Angeli?. Quali zone costiere saranno le più colpite dal mare agitato?. Perché l'umidità mattutina sta calando così rapidamente oggi?. Cosa cambierà per le attività marittime nel pomeriggio?.? In Breve Umidità mattutina al 76% in calo grazie al vento da Ovest.. Temperature tra i 16°C minimi e i 22°C massimi previsti.. Vento pomeridiano da OvestNord-Ovest con velocità media di 32 kmh.. Mare agitato nel Golfo degli Angeli con visibilità ottimale sul litorale.. Il Maestrale soffia con forza sul Golfo degli Angeli questo mercoledì 13 maggio 2026, portando una ventilazione vivace che trasforma la mite giornata primaverile di Cagliari in un pomeriggio caratterizzato da un mare progressivamente più mosso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, il Maestrale scuote il Golfo: mare in aumento e vento forte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate America’s Cup: il Golfo di Cagliari blindato per la sicurezza in mare? Punti chiave Dove si trovano esattamente le zone vietate ai diportisti? Quali sono i colori che indicano le aree di navigazione consentite? Perché... Vento forte e mare agitato, scatta l'allerta meteoLa Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalla mezzanotte del 26 marzo fino alle 23:59 dello stesso...