Il consiglio di amministrazione di EasyJet ha raccomandato agli azionisti di accettare un’offerta pubblica d’acquisto presentata da una società d’investimenti statunitense. La proposta arriva dopo che è stata presentata un’altra offerta di acquisto, con la società americana che ora si propone come possibile acquirente. La raccomandazione è stata comunicata venerdì agli azionisti, senza ulteriori dettagli sui termini dell’offerta o sulle altre proposte in campo.

Venerdì il consiglio di amministrazione della compagnia aerea low-cost britannica EasyJet ha raccomandato agli azionisti della compagnia di accettare l’offerta pubblica d’acquisto della società d’investimenti statunitense Apollo. È una svolta significativa nelle trattative per l’acquisizione di EasyJet, visto che lunedì lo stesso consiglio aveva accettato un accordo di principio per la sua acquisizione da parte della società di investimento statunitense Castlelake. Ora invece ritiene la sua offerta meno conveniente di quella di Apollo. Castlelake aveva offerto 6,90 sterline per azione (8,10 euro), valutando l’azienda complessivamente circa 5,5 miliardi di sterline (6,45 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un’altra offerta di acquisto di EasyJet, da parte della società d’investimenti statunitense Apollo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La legge che ti protegge da CANCELLAZIONE e RITARDI dei VOLI

Notizie e thread social correlati

EasyJet ha raggiunto un accordo di principio sull’acquisizione da parte della società di investimento statunitense CastlelakeEasyJet ha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio per essere acquisita dalla società di investimento statunitense Castlelake.

È stato raggiunto un accordo di principio sull’acquisizione di EasyJet da parte della società di investimento statunitense CastlelakeUna società di investimento statunitense ha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio per l’acquisizione di EasyJet, compagnia aerea...

Temi più discussi: Cosa succede se chiude easyJet? Voli, biglietti e concorrenza: perché l'Europa teme lo smembramento della low cost; Caccia a easyJet: perché Castlelake vuole la compagnia preferita dai ticinesi; easyJet-Castlelake: no alla nuova offerta Ma c’è poca distanza; Domenica ci sono stati voli cancellati, ritardi e disagi per una serie di scioperi del settore aereo.

C’è un’altra offerta di acquisto di EasyJet, da parte della società d’investimenti statunitense ApolloVenerdì il consiglio di amministrazione della compagnia aerea low-cost britannica EasyJet ha raccomandato agli azionisti della compagnia di accettare l’offerta pubblica d’acquisto della società d’inve ... ilpost.it

C'è un'altra offerta: ora è asta per easyJetSi accende il risiko su EasyJet, la compagnia aerea britannica su cui il fondo Castlelake aveva lanciato un'offerta a 6,9 sterline per azione. Stamane da Luton, sede della compagnia low cost, fanno sa ... msn.com

Qualcuno ha usato il servizio di incontro e accoglienza dell'aeroporto NCE? reddit