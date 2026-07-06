Una società di investimento statunitense ha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio per l’acquisizione di EasyJet, compagnia aerea low-cost britannica. L’operazione è valutata circa 6 miliardi di euro, pari a 5,2 miliardi di sterline. La proposta prevede l’acquisto della totalità delle azioni della compagnia. Nessun dettaglio sui tempi di chiusura dell’accordo o sulle modalità di pagamento.

La compagnia aerea low-cost britannica EasyJet ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo di principio per la sua acquisizione da parte della società di investimento statunitense Castlelake, per un valore di 5,2 miliardi di sterline (circa 6 miliardi di euro). È un accordo preliminare, dato che ora Castlelake, che possiede già il 2,14 per cento dell’azienda, dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie dall’Unione Europea prima di decidere se formalizzare la sua offerta: se ci riuscirà, l’offerta dovrà essere presentata entro il 3 agosto e verrà sottoposta al voto degli azionisti. EasyJet è un’azienda britannica ma opera all’interno dell’Unione Europea attraverso una società controllata chiamata EasyJet Europe, creata nel 2017 dopo che l’anno precedente il Regno Unito aveva deciso di uscire dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È stato raggiunto un accordo di principio sull’acquisizione di EasyJet da parte della società di investimento statunitense Castlelake

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