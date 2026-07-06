EasyJet ha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio per essere acquisita dalla società di investimento statunitense Castlelake. Quest’ultima, che già possiede il 2,14% delle azioni, ha proposto di acquistare la compagnia a un valore di circa 6 miliardi di euro. L’accordo prevede che Castlelake diventi azionista di maggioranza, ma i dettagli finali devono ancora essere definiti.

La compagnia aerea low-cost britannica EasyJet ha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio per la sua acquisizione da parte della Castlelake, una società di investimento statunitense che possiede già il 2,14% dell’azienda, per un valore di circa 6 miliardi di euro. La compagnia opera all’interno dell’ Unione Europea attraverso una società controllata chiamata EasyJet Europe, creata nel 2017 dopo il referendum sulla Brexit, che ha determinato l’uscita del Regno Unito dall’UE. Le normative europee vietano che una società europea sia posseduta da un ente non europeo. Proprio per questo, è nata una società posseduta al 49% da Castlelake e al 51% da una serie di investitori privati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - EasyJet ha raggiunto un accordo di principio sull’acquisizione da parte della società di investimento statunitense Castlelake

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EasyJet shares jump 10% on $7.3 billion Castlelake deal

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