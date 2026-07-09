Atalanta il primo colpo è Gianluca Gaetano | accordo con il Cagliari per il centrocampista

L'Atalanta ha concluso un accordo con il Cagliari per l'acquisto del centrocampista Gianluca Gaetano. La trattativa, iniziata diverse settimane fa, si è avviata verso la conclusione. Il trasferimento è ormai definito e rappresenta il primo acquisto del club nella sessione estiva di mercato.

L’Atalanta inaugura il proprio calciomercato estivo con il primo acquisto della stagione. Il club nerazzurro è pronto ad accogliere Gianluca Gaetano, centrocampista proveniente dal Cagliari, al termine di una trattativa portata avanti per diverse settimane e ormai arrivata alle battute finali. Gaetano atteso per visite mediche e firma. Il centrocampista classe 2000 è arrivato nelle scorse ore a Milano e raggiungerà Bergamo per sostenere le visite mediche, passaggio preliminare alla firma del contratto che lo legherà all’Atalanta per le prossime cinque stagioni. Per Gaetano si tratta di un’importante opportunità di crescita dopo due anni e mezzo trascorsi con la maglia del Cagliari, dove ha collezionato 76 presenze ufficiali e 9 reti, ritagliandosi un ruolo sempre più centrale anche davanti alla difesa nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Atalanta - Un tesoretto per accontentare Sarri

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