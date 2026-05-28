CdS – Venezia ufficiale l’acquisto di Basic | l’annuncio del club

Il Venezia ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Toma Basic. La notizia, riportata dal Corriere, ha generato molte reazioni e discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La firma del contratto è stata comunicata dal club, confermando l’ingaggio del centrocampista. Basic si è unito alla squadra in vista delle prossime competizioni. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori del club.

2026-05-27 18:59:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Ora è ufficiale: Toma Basic è un nuovo calciatore del Venezia. Il centrocampista croato è il primo colpo dopo la promozione in Serie A dei lagunari, reduci dalla vittoria del campionato di B. L’ex Lazio ha sostenuto le visite mediche a inizio settimana e ha sottoscritto un accordo triennale con il club arancioneroverde, con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Venezia, ufficiale l’acquisto di Basic: è il primo colpo per la Serie A. Il Venezia ha annunciato così l’ingaggio di Toma Basic sui propri canali ufficiali: “Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista croato Toma Baši?, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 202829 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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