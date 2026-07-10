La viabilità sulla SP delle Miniere a Cavriglia è stata riaperta in via provvisoria, dopo l’installazione di una nuova rotatoria. La rotatoria permette ora l’accesso al futuro Parco dello Sport. La strada, chiusa nei giorni scorsi, è stata riaperta questa mattina. La circolazione riprende su tutta la tratta interessata. La nuova rotatoria è operativa e collega la strada principale con il progetto di sviluppo sportivo.

Arezzo, 10 luglio 2026 – È stata riaperta, seppur in via provvisoria, la viabilità lungo la Strada Provinciale delle Miniere a Cavriglia, dove è entrata in funzione la nuova rotatoria che costituirà l'accesso al futuro Parco dello Sport. Contestualmente è stato aperto anche il nuovo svincolo che consente di raggiungere la località Casalta in condizioni di maggiore sicurezza. L'intervento, pur non essendo ancora completato in ogni dettaglio, è già pienamente operativo. Restano infatti da ultimare alcune opere di rifinitura, ma la nuova configurazione della viabilità è già a disposizione di residenti e automobilisti. L'opera risponde a un'esigenza particolarmente sentita sul territorio, risolvendo una criticità che da anni interessava l'innesto sulla SP delle Miniere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia, riaperta la viabilità sulla SP delle Miniere: entra in funzione la nuova rotatoria

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