Sicurezza stradale | via libera alla nuova rotatoria sulla SP 87 Sannitica

È stato approvato l’intervento di realizzazione di una nuova rotatoria sulla strada provinciale 87 “Sannitica”, uno degli incroci più trafficati e problematici dell’area. L’opera mira a migliorare la fluidità del traffico e a ridurre il rischio di incidenti nello snodo interessato. La progettazione prevede la sostituzione dell’attuale incrocio con un rondò di nuova generazione, con l’obiettivo di rendere più sicura la circolazione per veicoli e pedoni che attraversano l’area. La realizzazione dovrebbe essere completata nei prossimi mesi.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un passo decisivo verso la messa in sicurezza di uno degli snodi viari più critici del territorio comunale. Grazie all’impulso della Provincia di Benevento, è stata definita la progettazione tecnica per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Strada Provinciale n. 87 “Sannitica”, esattamente all’intersezione con le strade comunali via Sperazzo e via Vallo Rotondo. L’intervento, che interesserà l’area antistante la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, prevede un investimento complessivo di 300.000 euro. L’opera mira a eliminare le criticità di un tratto stradale considerato ad alto rischio per l’utenza, regolamentando il flusso di traffico in un punto nevralgico per la viabilità locale e per l’accesso ai luoghi di culto e alle aree residenziali limitrofe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza stradale: via libera alla nuova rotatoria sulla SP 87 “Sannitica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cœur de Cible | avec Francis HUSTER , Marianne BASLER & José GARCIA | Policier | Complet | BSF Sullo stesso argomento Sicurezza stradale: nuovi interventi su SP 99 e SP 97 tra i comuniLunedì 13 aprile, i sindaci di San Raffaele Cimena e Cinzano si sono riuniti con il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo per affrontare le... Arriva il ponte sulla rotatoria. Sp 300 chiusaDue settimane di lavori e chiusure notturne per la posa del ponte nella nella maxi rotatoria davanti a Il Centro di Arese. Cicerale, via libera a un milione di euro per la sicurezza stradale e del territorioImportante finanziamento da quasi un milione di euro per il Comune di Cicerale: previsti interventi strategici per la viabilità e la gestione delle acque in contrada San Felice ... infocilento.it Provincia dell’Aquila, via libera a lavori sulla viabilità e nuovi interventi PnrrAggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, interventi sulla viabilità provinciale, opere finanziate con fondi Pnrr ... laquilablog.it