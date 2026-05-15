Telese Terme via libera alla nuova rotatoria sulla SP 87 Sannitica

A Telese Terme è stato approvato un intervento da 300 mila euro per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla strada provinciale 87 “Sannitica”, nei pressi della chiesa di Sant’Alfonso Maria de’. L’opera mira a migliorare la viabilità nell’area e a facilitare i flussi di traffico. La rotatoria, che sarà costruita in un punto strategico, rappresenta un investimento considerevole per l’amministrazione locale, che ha dato il via libera ai lavori.

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Un passo decisivo verso la messa in sicurezza di uno degli snodi viari più critici del territorio comunale. Grazie all’impulso della Provincia di Benevento, è stata definita la progettazione tecnica per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Strada Provinciale n. 87 “Sannitica”, all’intersezione con le strade comunali via Sperazzo e via Vallo Rotondo. L’intervento, che interesserà l’area antistante la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, prevede un investimento complessivo di 300mila euro. «Siamo estremamente soddisfatti per l’attenzione che la Provincia sta riservando alla sicurezza della nostra comunità», ha dichiarato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese Terme, via libera alla nuova rotatoria sulla SP 87 “Sannitica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza stradale: via libera alla nuova rotatoria sulla SP 87 “Sannitica”Tempo di lettura: 2 minutiUn passo decisivo verso la messa in sicurezza di uno degli snodi viari più critici del territorio comunale. Arriva il ponte sulla rotatoria. Sp 300 chiusaDue settimane di lavori e chiusure notturne per la posa del ponte nella nella maxi rotatoria davanti a Il Centro di Arese.