Un cavo elettrico a terra ha causato un incendio nel bosco vicino a Los Gallardos, in provincia di Almería. Le fiamme si sono rapidamente propagate, coinvolgendo vaste aree di vegetazione secca. Almeno 11 persone sono state trovate morte, ma il numero potrebbe aumentare. Le squadre di soccorso stanno ancora lavorando sul campo per contenere l’incendio e recuperare eventuali altre vittime.

La Spagna meridionale vive ore drammatiche. L'incendio che da giorni divora la vegetazione intorno a Los Gallardos, nella provincia di Almería, ha lasciato dietro di sé una scia di morte che le autorità faticano ancora a quantificare con precisione. Il bilancio, aggiornato nella mattinata di venerdì, parla di 11 vittime accertate (secondo El Mundo) e di 8 feriti, quattro dei quali in condizioni gravi. A destare ulteriore preoccupazione è il dato, diffuso dalla Junta de Andalucía, di 23 persone ancora non localizzate, mentre il presidente della Junta, Juanma Moreno, ha anticipato che il bilancio delle vittime potrebbe salire a 12, in attesa di conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cavo elettrico cade a terra e prende fuoco un bosco: almeno 11 morti in Andalusia

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