Davide Cavallo, 22 anni, è stato ferito gravemente in un episodio avvenuto in corso Como. Durante l’udienza al Tribunale per i minorenni, l’uomo si è avvicinato ai suoi aggressori, li ha abbracciati e ha pianto, dicendo di aver dato solo un calcio. Seduti sugli scalini davanti all’aula, hanno avuto un lungo colloquio, mentre l’atmosfera si è fatta carica di emozione.

L’abbraccio e le lacrime. Un lungo dialogo seduti a terra sugli scalini, davanti all’aula. L’udienza che si è tenuta ieri al Tribunale per i minorenni — per il grave ferimento in corso Como di Davide Cavallo, studente di 22 anni della Bocconi — è stata segnata da momenti in cui la commozione ha preso il sopravvento. A giudizio ci sono i tre ragazzi minorenni (di cui due attualmente in comunità e uno in carcere) che facevano parte del branco che la notte del 12 ottobre ha circondato, pestato, pugnalato e rapinato Cavallo, lasciandogli lesioni con le quali il giovane è oggi costretto a convivere. Poco prima dell’inizio del processo, Cavallo si è fermato davanti ai suoi aggressori e ha abbracciato uno di loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cavallo abbraccia i suoi aggressori: "Mortificati, ma ho dato solo un calcio"

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I cavalli sono improvvisamente impazziti, ho avuto paura di morire

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