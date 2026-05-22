Davide Cavallo che abbraccia i suoi aggressori è la lezione di umanità che ci serviva
Durante un episodio recente, un uomo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di umanità, attirando l'attenzione su un gesto inaspettato. A seguito di questa scena, sono state pronunciate alcune frasi offensive, tra cui insulti e commenti sprezzanti rivolti all’uomo, che ha risposto con parole dure e provocatorie. Le discussioni si sono svolte in un contesto di tensione, con commenti che hanno coinvolto anche i familiari dell’uomo, creando un clima di confronto acceso e senza filtri.
"Non prendo lezioni da un bidone con i capelli blu", "mi dispiace per tua mamma che ha un figlio di me*** come te", "fatti una vita fallito". Sono alcuni dei commenti sotto un post preso a caso sui social. Un reel qualunque, in cui si parlava del rapporto tra uomo e cane, che si è trasformato in. 🔗 Leggi su Today.it
Davide Cavallo abbraccia i suoi aggressori: Non la do vinta a quello che hanno fatto quella sera
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