In una vicenda che ha coinvolto un giovane a Milano, i pubblici ministeri hanno chiesto 12 anni di carcere per Alessandro Chiani e 10 anni per Ahmed Atia, accusati di aver accoltellato uno studente. Durante il processo, si è visto il momento in cui Davide Cavallo, la vittima, ha abbracciato gli aggressori. La richiesta di condanna è arrivata nel corso delle udienze, mentre le parti coinvolte hanno presentato le proprie argomentazioni. La sentenza è prevista nelle prossime settimane.

Dodici anni di reclusione per Alessandro Chiani e 10 per Ahmed Atia. E’ questa la richiesta del pubblico ministero di Milano, Andrea Zanoncelli, nei confronti dei due imputati, accusati di tentato omicidio per aver accoltellato Davide Cavallo, lo studente 22enne della Bocconi, aggredito la notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como. Quella sera cinque ragazzi del Monzese lo hanno assalito per rapinargli 50 euro, lasciandolo paralizzato. Al termine della prima udienza del processo, con rito abbreviato (davanti al gup Alberto Carboni), la vittima ha abbracciato i suoi aggressori. Davide Cavallo abbraccia gli aggressori a fine udienza. Al termine dell’udienza in tribunale Davide Simone Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori prima che la polizia penitenziaria li scortasse fuori dall’aula. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Studente accoltellato a Milano, chiesti 12 e 10 anni: Davide Cavallo abbraccia i suoi aggressori

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