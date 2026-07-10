La Corte di Cassazione ha stabilito che Cateno De Luca non ha offeso il pubblico ministero, riconoscendo invece una persecuzione giudiziaria nei suoi confronti. La sentenza evidenzia un risarcimento morale per le sofferenze subite, definendo la vicenda come una tragedia che ha coinvolto anche la sfera familiare. La decisione si basa sulle motivazioni della sentenza, che respingono l'accusa di offese e confermano un trattamento giudiziario ingiustificato.

“Quello che ha scritto la Cassazione nelle motivazioni è un risarcimento morale per quello che ho dovuto subire. Una tragedia non solo personale ma anche familiare”. Cateno De Luca, deputato regionale di Sud Chiama Nord e sindaco di Taormina, si dice “commosso” per la sentenza della Suprema Corte che ha annullato le condanne di primo e secondo grado nel procedimento che lo vedeva accusato del reato di diffamazione nei confronti dell’ex procuratore generale di Messina, Vincenzo Barbaro. Il deputato regionale era stato condannato in primo grado a otto mesi e in appello al pagamento di una modesta pena pecuniaria. “Io ero così stanco che non volevo nemmeno impugnarlo quel verdetto, ma il mio difensore, l’avvocato Carlo Taormina, ha insistito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Cateno De Luca non offese il pm”. La Cassazione riconosce la persecuzione giudiziaria

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