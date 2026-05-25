Federico Basile a Messina verso la vittoria il candidato di Cateno De Luca

Da ilmessaggero.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Basile, candidato sostenuto da Cateno De Luca, è in vantaggio secondo gli exit poll per la carica di sindaco a Messina. Basile, attuale sindaco uscente e dimissionario, si avvicina alla vittoria. I dati indicano un vantaggio rispetto agli altri concorrenti, ma non sono ancora risultati ufficiali. La corsa si conclude con l’attesa per i risultati definitivi delle urne.

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Federico Basile vede il traguardo sempre più vicino. Secondo gli exit poll, il primo cittadino uscente - dimissionario - sostenuto da Cateno De Luca sarebbe in vantaggio nella corsa per Palazzo Zanca e potrebbe addirittura chiudere la partita già al primo turno, evitando il ballottaggio. Dagli exit poll Basile dato tra il 51 e il 55%, il primo diretto rivale tra 27 e 31%. Un risultato che confermerebbe la solidità del cosiddetto “modello De Luca” nella città dello Stretto e il peso politico dell’attuale deputato regionale, deciso a non perdere la sua storica roccaforte elettorale. La sfida elettorale a Messina La sfida elettorale a Messina... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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