Dimmi La Verità | Cateno De Luca | Celebriamo il successo alle elezioni amministrative
Il 4 giugno 2026, il sindaco di Taormina ha dichiarato di voler celebrare il risultato ottenuto alle elezioni amministrative. Ha espresso soddisfazione per il consenso ricevuto, senza fornire dettagli sui numeri specifici o sui risultati ufficiali. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un momento di grande attenzione mediatica, con un tono incentrato sulla celebrazione del successo.
Ecco #DimmiLaVerità del 4 giugno 2026. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca a tutto campo dopo il grande successo alle elezioni amministrative. Ecco #DimmiLaVerità del 3 giugno 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela i dettagli delle indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara. Ecco #DimmiLaVerità del 2 giugno 2026. Il vicepresidente dell'Accademia Nazionale Scienze Forensi, Maurizio Capozzo, illustra le iniziative di protesta contro le intercettazioni dei colloqui tra avvocati e clienti. Ecco #DimmiLaVerità del 29 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la storia di una italiana in Egitto che rischia la vita nel silenzio del nostro governo. 🔗 Leggi su Laverita.info
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