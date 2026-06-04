Dimmi La Verità | Cateno De Luca | Celebriamo il successo alle elezioni amministrative

Notizia in breve

Il 4 giugno 2026, il sindaco di Taormina ha dichiarato di voler celebrare il risultato ottenuto alle elezioni amministrative. Ha espresso soddisfazione per il consenso ricevuto, senza fornire dettagli sui numeri specifici o sui risultati ufficiali. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un momento di grande attenzione mediatica, con un tono incentrato sulla celebrazione del successo.