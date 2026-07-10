L’immobile dell’ex Educandato Regina Elena, situato a Catania, è stato consegnato al Demanio dello Stato. Si tratta di un edificio storico che diventerà la nuova sede del Tribunale per i minorenni. La consegna rappresenta un passaggio importante nel processo di realizzazione del polo della giustizia minorile nella città. L’immobile fa parte dell’Ipab “Educandato Regina Elena e conservatori raggruppati”.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Consegnato al Demanio lo storico immobile: prende forma il polo della giustizia minorile. Un nuovo passo avanti verso la nascita del polo della giustizia minorile di Catania è stato compiuto con la consegna al Demanio dello Stato dell’immobile dell’Ipab “Educandato Regina Elena e conservatori raggruppati”. La struttura, dopo il trasferimento, sarà destinata a ospitare la nuova sede del Tribunale per i minorenni di Catania, offrendo un edificio più moderno e adeguato alle esigenze del settore giudiziario dedicato alla tutela dei minori. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Giustizia... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, l’ex Educandato Regina Elena diventerà la nuova sede del Tribunale per i minorenni

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