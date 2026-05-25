La Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari a Manfredonia

Da ilsipontino.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari ha visitato il tribunale di Manfredonia. Durante la visita, ha incontrato magistrati, operatori e studenti. Sono state illustrate le procedure adottate per i minori e le sfide quotidiane. La visita si è svolta in un clima di confronto e scambio di esperienze. Non sono state annunciate decisioni o provvedimenti specifici. La presenza ha sottolineato l’attenzione verso la tutela dei minori nella regione.

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Particolarmente significativa, e motivo di grande onore per la città di Manfredonia, è stata la presenza della Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, dott.ssa Valeria Montaruli, che ha scelto di essere presente sul territorio per avviare un dialogo diretto con i servizi e con le istituzioni locali. Importante il contributo del giudice onorario Paolo Balzamo, che ringrazio per aver creato questa occasione di confronto e collaborazione, e della prof.ssa Carmela Robustella, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Foggia, che ha offerto spunti di riflessione significativi sul lavoro di rete e sulla tutela dei minori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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