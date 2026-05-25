La Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari a Manfredonia
La Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari ha visitato il tribunale di Manfredonia. Durante la visita, ha incontrato magistrati, operatori e studenti. Sono state illustrate le procedure adottate per i minori e le sfide quotidiane. La visita si è svolta in un clima di confronto e scambio di esperienze. Non sono state annunciate decisioni o provvedimenti specifici. La presenza ha sottolineato l’attenzione verso la tutela dei minori nella regione.
Particolarmente significativa, e motivo di grande onore per la città di Manfredonia, è stata la presenza della Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, dott.ssa Valeria Montaruli, che ha scelto di essere presente sul territorio per avviare un dialogo diretto con i servizi e con le istituzioni locali. Importante il contributo del giudice onorario Paolo Balzamo, che ringrazio per aver creato questa occasione di confronto e collaborazione, e della prof.ssa Carmela Robustella, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Foggia, che ha offerto spunti di riflessione significativi sul lavoro di rete e sulla tutela dei minori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
Incontri a Manfredonia con il Tribunale per i minorenni di BariVenerdì 22 maggio 2026 a Manfredonia si terranno due incontri che coinvolgeranno rappresentanti del Tribunale per i Minorenni di Bari e...
Beatrice Notarnicola presidente del tribunale di Foggia Originaria di Bari, prima donna a ricoprire l'incaricoBeatrice Notarnicola, originaria di Bari, è stata nominata presidente del tribunale di Foggia.
Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la presidente del Tribunale scrive al Csm: Dal ministero richieste illegittime di atti sul caso; Magistrati giovani ed esperti in arrivo a Foggia, il nuovo presidente del Tribunale: Qualcosa sta cambiando - FoggiaToday; Foggia, insediata la presidente del Tribunale: è Beatrice Notarnicola, la prima volta di una donna; Tribunale di Modena: Il processo Dai banchi all’aula. I risultati del progetto con gli studenti delle superiori.
Il presidente @eczozgurozel ha condannato la sentenza del tribunale di #Ankara che lo ha destituito definendola un colpo di stato giudiziario. Vi parlerò di questo, domattina nel notiziario del mattino di @RadioRadicale #Turchia x.com
Così il presidente del Tribunale in occasione dell'evento organizzato davanti al palazzo di giustizia dalla Rete per la cultura antimafia nella scuola insieme al Consiglio dell'ordine degli avvocati e da Anm facebook
Moodboard di moda del Tribunale Notturno reddit
Tribunale di Foggia, Beatrice Notarnicola nominata presidente. L’annuncio: In arrivo nuovi magistratiSi è tenuta oggi nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Foggia, la cerimonia di insediamento della nuova presidente del ... immediato.net
BEATRICE NOTARNICOLA Foggia, si insedia la nuova presidente del Tribunale: Beatrice Notarnicola alla guida del Palazzo di GiustiziaFOGGIA — Un ritorno nel segno della continuità e dell’esperienza. La magistrata Beatrice Notarnicola è la nuova presidente del Tribunale di Foggia, incarico ufficializzato dal plenum del Consiglio ... statoquotidiano.it