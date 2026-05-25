la presidente del tribunale per i minorenni di bari a manfredonia

Notizia in breve

La Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari ha visitato il tribunale di Manfredonia. Durante la visita, ha incontrato magistrati, operatori e studenti. Sono state illustrate le procedure adottate per i minori e le sfide quotidiane. La visita si è svolta in un clima di confronto e scambio di esperienze. Non sono state annunciate decisioni o provvedimenti specifici. La presenza ha sottolineato l’attenzione verso la tutela dei minori nella regione.