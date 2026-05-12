Tumore del polmone la cura cambia strategia L' Istuto Regina Elena | Immunoterapia prima del bisturi

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un importante centro di ricerca ha annunciato un cambio di strategia nel trattamento del tumore del polmone. In alcuni casi, l'immunoterapia viene somministrata prima dell'intervento chirurgico, anziché successivamente. Questa modifica nelle tempistiche mira a migliorare le possibilità di guarigione e a ridurre il rischio di recidiva. Le nuove indicazioni rappresentano un passo avanti nelle terapie oncologiche, con applicazioni che coinvolgono pazienti in fase precoce della malattia.

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Terapie sempre più anticipate per aumentare le possibilità di guarigione, riducendo il rischio di recidiva. È la “svolta” sulla cura del tumore al polmone emerso dal confronto tra esperti internazionali riuniti a Roma dall’Istituto nazionale Tumori Regina Elena (Ire).Come spiega la struttura.🔗 Leggi su Romatoday.it

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tumore del tumore del polmone laTumore al polmone. La cura cambia ordine e strategia, immunoterapia prima del bisturiA Roma i massimi esperti riuniti a Roma dall’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) per il 5th International Summit on Lung Cancer. quotidianosanita.it

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