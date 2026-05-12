Tumore del polmone la cura cambia strategia L' Istuto Regina Elena | Immunoterapia prima del bisturi
Recentemente, un importante centro di ricerca ha annunciato un cambio di strategia nel trattamento del tumore del polmone. In alcuni casi, l'immunoterapia viene somministrata prima dell'intervento chirurgico, anziché successivamente. Questa modifica nelle tempistiche mira a migliorare le possibilità di guarigione e a ridurre il rischio di recidiva. Le nuove indicazioni rappresentano un passo avanti nelle terapie oncologiche, con applicazioni che coinvolgono pazienti in fase precoce della malattia.
Terapie sempre più anticipate per aumentare le possibilità di guarigione, riducendo il rischio di recidiva. È la “svolta” sulla cura del tumore al polmone emerso dal confronto tra esperti internazionali riuniti a Roma dall’Istituto nazionale Tumori Regina Elena (Ire).Come spiega la struttura.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Nel tumore del polmone cambia la strategia: immunoterapia e terapie anticipate prima del bisturi possono ridurre fino al 30-40% il rischio di recidiva. Al Summit internazionale del Regina Elena focus su biopsia liquida, AI e medicina di precisione: ifo.it/2026/ x.com
Tumore del polmone, al Regina Elena esperti internazionali a confronto sulle nuove strategie terapeutiche: immunoterapia e terapie mirate prima della chirurgia per ridurre il rischio di recidiva e aumentare le possibilità di guarigione. facebook
Tumore al polmone. La cura cambia ordine e strategia, immunoterapia prima del bisturiA Roma i massimi esperti riuniti a Roma dall’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) per il 5th International Summit on Lung Cancer. quotidianosanita.it