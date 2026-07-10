A Gabicce Mare si registrano crescenti depositi di rifiuti attorno alle isole ecologiche, con sacchi neri e materiali ingombranti abbandonati vicino ai cassonetti. La situazione ha portato a un aumento di discariche abusive, compromettendo la pulizia delle aree dedicate alla raccolta differenziata. La presenza di rifiuti non autorizzati sta sollevando preoccupazioni tra residenti e amministratori locali, che chiedono interventi per contrastare il fenomeno.

Cassonetti che diventano discariche di rifiuti di ogni tipo. A Gabicce Mare sono sempre più numerosi gli abbandoni di sacchi neri e di rifiuti ingombranti di diverso genere attorno alle isole ecologiche. A segnalare la situazione è Marche Multiservizi che durante i servizi di raccolta sta riscontrando un crescente fenomeno di abbandoni. Tra le zone che sono più frequentemente prese di mira, spicca in particolare via Ferrata. Anche in altre vie, soprattutto nei quartieri Tavollo e Case Badioli, la situazione non risulta però essere migliore. Da qui il richiamo, da parte del gestore al senso civico e all’utilizzo dei servizi gratuiti di ritiro dei rifiuti, ricordando che gli abbandoni possono essere oggetto di sanzioni fino ai mille euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cassonetti utilizzati come discarica, è allarme

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