Inciviltà | discarica a cielo aperto vicino ai cassonetti dei rifiuti

Una discarica a cielo aperto si è formata vicino ai cassonetti dei rifiuti, con sacchi pieni di vecchi indumenti, un materasso, un frigorifero arrugginito con cassetti sparsi sull’asfalto, ante in legno, bidoni di plastica e metri di tubi in polietilene. La presenza di questi materiali indica un atto di abbandono di rifiuti ingombranti e di varia natura in un’area pubblica. Nessuna azione di bonifica è stata ancora segnalata.

Sacchi colmi di vecchi indumenti, un materasso, un frigorifero arrugginito con tanto di cassetti sparsi sull’asfalto, ante in legno, bidoni di plastica e svariati metri di tubi in polietilene. Inoltre due vecchi televisori a schermo piatto, pezzi di marmo, giochi per bambini, quel che resta di una batteria. Non si tratta di una sorta di mercatino dell’usato, ma dell’ingente quantitativo di oggetti e materiali che i cosiddetti ‘furbetti dei rifiuti’ continuano sistematicamente ad abbandonare in diverse aree di Voltana, nel caso specifico a ridosso degli appositi cassonetti presenti in piazzale dello Sport. Rifiuti che ieri mattina il personale di Hera ha provveduto a rimuovere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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