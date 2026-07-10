C'è una condanna per il caso di violenza diventato famoso come il "caso dei 30 secondi". L'ex sindacalista imputato per violenza sessuale ai danni di una hostess, Barbara D'Astolto, è stato condannato in appello bis a un anno e due mesi. Finora era stato assolto due volte. L'uomo, che lavorava all'aeroporto di Malpensa, era stato giudicato non colpevole in primo e secondo grado perché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi alle molestie. Poi, la Cassazione, dopo il ricorso del sostituto pg Angelo Renna, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. La testimonianza Il pg Renna, davanti alla seconda sezione penale della Corte milanese (presidente del collegio Enrico Manzi), aveva chiesto la condanna a 2 anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caso dei "30 secondi", il sindacalista condannato a un anno e due mesi per violenza sulla ex hostess: era stato assolto due volte

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