In un procedimento di secondo grado, è stata richiesta una condanna a due anni nei confronti di un ex sindacalista impiegato a Malpensa, accusato di molestie e abusi sessuali. La vicenda riguarda un episodio in cui una hostess, coinvolta in una vertenza, si è rivolta all’imputato, che ora si trova sotto accusa per comportamenti ritenuti lesivi della sua integrità. Sono state riconosciute le attenuanti a suo carico durante il processo.

Nel secondo grado bis è stata chiesta una condanna a due anni, riconosciute le attenuanti per l’ex sindacalista che lavorava a Malpensa accusato di molestie e abusi nei confronti di una hostess che si era rivolta a lui per una vertenza. Il processo era scaturito, nel 2018 dalla denuncia della donna che raccontò di avere subito abusi durante il colloquio sulla vertenza. Il caso aveva provocato polemiche, perché con due sentenze, di primo e secondo grado, il 48enne era stato assolto ma era stata la motivazione a fare scalpore. Scrivevano i giudici: la donna in 30 secondi, il tempo in cui l’uomo da dietro le si era avvicinato per compiere la molestia, avrebbe potuto opporsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli abusi e le molestie in "trenta secondi" . Appello bis, chiesti due anni per il sindacalista

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