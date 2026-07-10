Un uomo di 48 anni è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale. La sentenza si basa sulla durata di circa 30 secondi in cui, secondo la corte, la vittima avrebbe potuto difendersi. Il procedimento ha avuto un lungo percorso, con assoluzioni nei primi due gradi di giudizio. La vicenda riguarda una denuncia di una ex hostess, risalente a otto anni prima della condanna.

Il procedimento aveva suscitato ampio dibattito perché nei primi due gradi di giudizio l’imputato era stato assolto. Secondo quelle sentenze, la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi in una finestra di 20-30 secondi A otto anni dai fatti denunciati da una ex hostess, la Corte d’Appello di M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso dei 30 secondi, 1 anno e 2 mesi a Raffaele Meola 48enne accusato di violenza sessuale: "Barbara D'Astolto poteva difendersi"

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