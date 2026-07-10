Caso Balogun Carolina Morace scrive a Malagò | richiesta un’indagine indipendente alla FIFA

Carolina Morace ha scritto una lettera al presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiedendo un’indagine indipendente sulla vicenda Balogun. La richiesta arriva dopo che il caso è diventato oggetto di discussione pubblica e politica. Gli europarlamentari hanno anche sollecitato trasparenza e chiarimenti ufficiali. La questione riguarda le circostanze e le decisioni prese in relazione a Balogun, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le parti coinvolte.

Caso Balogun, gli europarlamentari chiedono chiarezza: Carolina Morace scrive una lettera al neo-presidente FIGC Giovanni Malagò. Il caso Balogun torna al centro del dibattito istituzionale. Carolina Morace, oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera al presidente della FIGC Giovanni Malagò, sottoscritta da 32 europarlamentari appartenenti a M5S, PD e AVS. L’obiettivo della missiva è chiedere un intervento della Federcalcio italiana affinché venga promossa l’apertura di un’indagine indipendente da parte della Commissione Etica della FIFA. Al centro della questione ci sono i dubbi sull’indipendenza e sull’imparzialità delle procedure disciplinari legate alla sospensione della squalifica dell’attaccante statunitense Folarin Balogun. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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