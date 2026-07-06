Il presidente della FIFA ha confermato di aver avuto una telefonata con l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo al caso Balogun. In una nota ufficiale, ha affermato che la FIFA è un organismo indipendente e che la sua sospensione è stata decisa secondo le procedure previste. L’intervento pubblico arriva in un momento di tensione attorno alla decisione di sospendere il calciatore, senza ulteriori dettagli sulle conversazioni telefoniche.

Nel pieno della bufera, Infantino interviene sul caso Balogun. Il presidente della FIFA ha diffuso una nota ufficiale per difendere la sospensione della squalifica dell’attaccante statunitense e, soprattutto, per gestire le polemiche dopo la telefonata ricevuta da Donald Trump — un episodio che aveva già trasformato la vicenda in un caso politico. Il punto di partenza è un principio: “Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Operano in autonomia, applicano il Codice Disciplinare e decidono i casi in base ai fatti. La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l’integrità del calcio”. Infantino e il caso Balogun: cosa dice della telefonata di Trump. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Infantino rompe il silenzio sul caso Balogun e conferma la telefonata di Trump: “La FIFA è indipendente, è così che funziona”

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