Caserta l' Esercito interviene per rimuovere 10 bombe d' aereo
Nelle ultime ore, il 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” ha rimosso 10 bombe d'aereo trovate in un'area di Caserta. Le bombe sono state estratte senza incidenti e trasportate in un sito sicuro per la distruzione. La Prefettura di Latina aveva richiesto l’intervento dopo il ritrovamento degli ordigni. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di bonifica.
Nelle scorse ore il 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” è stato allertato dalla Prefettura di Latina a seguito del ritrovamento, nei pressi del comune di Formia, lungo la tratta ferroviaria Napoli–Roma, di 10 bombe d’aereo italiane, prive di spolette, da 100 kg l’una e contenenti 500 kg di esplosivo in totale, risalenti al secondo conflitto mondiale. A seguito della segnalazione, è stato prontamente attivato un dispositivo di sicurezza che ha comportato l’interruzione della circolazione ferroviaria fino al termine delle operazioni, per garantire l’incolumità della popolazione e la sicurezza dell’infrastruttura. Un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Caserta.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’Esercito interviene per rimuovere 10 bombe d’aereo
Sudan: l’esercito conquista Karmak, droni RSF uccidono 10 civili in un attacco aereo.L’esercito sudanese ha preso il controllo di Karmak, città strategica nella regione del Nilo Azzurro.
Tratta ferroviaria Napoli-Roma, l’Esercito interviene per rimuovere 10 bombe d’aereoNelle scorse ore il 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri Garibaldi è stato allertato dalla Prefettura di Latina a seguito del ritrovamento, nei pressi del ... ilmattino.it
Caserta. Donazione di sangue alla caserma ‘Ferrari-Orsi’: la ‘Garibaldi’ a sostegno della sanità campanaAncora una volta l’Esercito Italiano conferma il proprio impegno a favore della collettività. teleradio-news.it