Caserta l' Esercito interviene per rimuovere 10 bombe d' aereo

Notizia in breve

Nelle ultime ore, il 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” ha rimosso 10 bombe d'aereo trovate in un'area di Caserta. Le bombe sono state estratte senza incidenti e trasportate in un sito sicuro per la distruzione. La Prefettura di Latina aveva richiesto l’intervento dopo il ritrovamento degli ordigni. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni di bonifica.