Case popolari | Il Comune faccia di più

Martedì sera, l’Assemblea per il diritto alla casa ha tenuto una riunione sotto il Municipio, con uno striscione arancione che recita “Casa subito: 4 milioni adesso” e numerose sedie disposte davanti. La protesta riguarda le case popolari, chiedendo al Comune di intervenire con maggiore tempestività e risorse. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti dell’associazione, senza interventi ufficiali da parte delle autorità.

Il portone di palazzo Mezzabarba coperto dallo striscione arancione “ Casa subito: 4 milioni adesso “ e tante sedie davanti. Martedì sera la riunione settimanale dell’ Assemblea per il diritto alla casa si è tenuta sotto il Comune. "Chiediamo all’amministrazione – hanno detto i manifestanti – di fare di più per le case popolari, di mettere più soldi per ristrutturare gli alloggi". Nonostante la normativa regionale preveda che i bandi per le case popolari debbano essere pubblicati almeno una volta l’anno, il Comune non ha ancora provveduto e dodici mesi dall’ultimo avviso sono già trascorsi. "Aspettiamo il bando - hanno proseguito – e non sappiamo perché non sia ancora uscito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Case popolari, calano gli sfratti, ma mancano i soldi per le manutenzioni

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