Case popolari moroso e proprietario di un altro immobile | il Comune gli revoca l' alloggio

Un uomo assegnatario di un alloggio comunale, concesso in sanatoria negli anni Novanta, ha visto revocata la sua abitazione. Secondo quanto accertato, non avrebbe versato circa 12 mila euro di indennità di occupazione dal 2021 e, contemporaneamente, sarebbe proprietario di un altro appartamento idoneo a uso abitativo. La decisione del Comune si basa su questa doppia situazione.

Risultava assegnatario di un immobile comunale, concesso in sanatoria negli anni ‘90. Eppure non solo non avrebbe pagato i 12 mila euro di indennità di occupazione dal 2021 a oggi, ma per di più sarebbe stato proprietario di un altro appartamento idoneo all’uso abitativo. Nessun titolo dunque per.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Via Bonomo, l’ex immobile degradato diventerà un alloggio per persone in difficoltà: il progetto del ComuneCon i 234mila euro messi a disposizione dal Pnrr, l’amministrazione intende recuperare la struttura oggi inutilizzata e restituirla per finalità... Leggi anche: Case popolari a Napoli, 9mila nuove domande per l’alloggio nel 2026. Ma bloccate centinaia di volture Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Donna Olimpia, il minisindaco Tomassetti: Non c'è solo lo spaccio. Abbiamo creato una rete sociale forte e partecipata. Case popolari con spese deluxe. Il caso si allarga, bufera sul ComuneDa Roma Nord fino al Nuovo Salario e Prati Fiscali. Il paradosso delle case «popolari» di lusso si allarga ad altri quartieri ... iltempo.it Sfratti veloci e un commissario per gli alloggi popolari, le novità del Piano casaUn commissario per guidare l’operazione di adeguamento delle 61mila case popolari inagibili sparse in tutta Italia. E un disegno di legge sugli sfratti veloci, per liberare gli immobili occupati, a pa ... ilsole24ore.com