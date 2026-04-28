Case popolari costruite su terreno privato | il Comune di Monreale risarcisce eredi con 450mila euro

Il Comune di Monreale ha deciso di versare 450mila euro agli eredi di Pasqualino per acquisire un terreno su cui, negli anni passati, sono stati edificati alloggi di edilizia popolare. I proprietari del fondo non avevano mai ricevuto un risarcimento prima di questa decisione. La somma rappresenta il pagamento per l’acquisizione del terreno, che era stato utilizzato per la costruzione di case popolari su un terreno privato.

Il Comune di Monreale pagherà 450mila euro agli eredi Pasqualino per acquisire un terreno sul quale, decenni fa, furono costruiti edifici di edilizia popolare senza che i proprietari del fondo fossero mai stati risarciti. La Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo transattivo che chiude una vicenda giudiziaria lunga oltre venticinque anni. La storia ha radici lontane. Nel 2001 i signori Pasqualino citarono il Comune in giudizio chiedendo la restituzione di un terreno di 6.175 metri quadrati in contrada Aquino. Su quel fondo, l’ente aveva costruito abitazioni di edilizia economica e popolare, occupando l’area senza completare l’iter espropriativo.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Case popolari costruite su terreno privato: il Comune di Monreale risarcisce eredi con 450mila euro Notizie correlate Monreale, il caso del parcheggio mai nato, la replica: ‘Condominio sconfina su terreno privato’L’area di via Archimede oggetto dell’articolo è una proprietà privata, regolarmente acquistata dalla famiglia Quartararo nel settembre 2025, con...