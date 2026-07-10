La Corte d’Appello di Roma ha ridotto da due anni e due mesi a un anno la condanna per l’occupazione di uno stabile all’Esquilino, sede di CasaPound dal 2003. La sentenza riguarda Gianluca Iannone, che era stato condannato in primo grado. La decisione ha modificato la pena originaria, dimezzandola. La vicenda riguarda l’occupazione di un immobile in via Napoleone III.

Roma, 10 lug – La Corte d’Appello di Roma ha ridotto da due anni e due mesi a un anno la pena inflitta in primo grado a Gianluca Iannone nel procedimento relativo all’occupazione dello stabile di via Napoleone III, all’Esquilino, sede di CasaPound dal 2003. La decisione è arrivata attraverso il concordato previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, accolto dai giudici della seconda sezione della Corte d’Appello. Nel complesso, sei imputati hanno scelto il concordato, con pene rideterminate tra gli otto mesi e un anno. Altri tre hanno invece proseguito con il giudizio ordinario: confermata la condanna a due anni e due mesi per Simone Di Stefano, ridotta a due anni quella per Davide Di Stefano e fissata a un anno la pena per un altro imputato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - CasaPound, dimezzate le pene per l’occupazione: riformata la sentenza di primo grado

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