La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna all’ergastolo per un uomo coinvolto nell’omicidio di un uomo avvenuto alcuni anni fa. La stessa corte ha anche confermato la condanna a 24 anni di reclusione per il figlio dell’imputato. La vicenda riguarda l’uccisione di una persona in circostanze che sono state oggetto di giudizio sia in primo grado sia in appello. La sentenza è definitiva e le pene sono state stabilite dopo il processo di secondo grado.

Ergastolo confermato per Roberto Toson e condanna a 24 anni di reclusione confermata per il figlio Mattia. Così la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha ribadito le responsabilità dei due imputati per l’ omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023 durante un agguato in piazza. La sentenza di secondo grado conferma integralmente quanto deciso nel marzo 2025 dalla Corte d’Assise di Frosinone. Secondo la ricostruzione accusatoria, a sparare sarebbe stato Mattia Toson, in sella a uno scooter guidato dal padre Roberto. Thomas, però, non sarebbe stato il vero bersaglio dell’agguato: l’obiettivo sarebbe stato un suo amico. Un delitto che sconvolse Alatri e l’intero territorio provinciale per la modalità di esecuzione e per la giovane età della vittima, caduta per errore sotto proiettili esplosi dallo scooter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Thomas Bricca, la Corte d’Appello di Roma conferma la sentenza di primo grado

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