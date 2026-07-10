Due persone sono state denunciate e un appartamento sequestrato a Pozzuoli. L’immobile, pubblicizzato attraverso annunci online, è stato scoperto dai Carabinieri grazie alle segnalazioni dei residenti e agli annunci sul web. L’indagine ha portato al sequestro dell’immobile, risultato essere una casa di prostituzione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli su eventuali coinvolgimenti o accertamenti.

Pozzuoli, scoperta una casa di prostituzione pubblicizzata online: sequestrato l’appartamento. Indagine partita dagli annunci sul web. Sono stati alcuni annunci pubblicati online e le segnalazioni dei residenti a condurre i Carabinieri di Pozzuoli a un appartamento trasformato, secondo gli accertamenti, in una casa di prostituzione. Sui siti dedicati agli incontri comparivano fotografie e descrizioni di giovani donne di origine cinese disponibili a prestazioni sessuali a pagamento, corredate da numeri di telefono e indicazioni per raggiungere l’immobile, situato nella zona costiera di Pozzuoli. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Casa di prostituzione a Pozzuoli: due denunce e immobile sequestrato

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