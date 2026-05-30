a capaccio paestum sequestrato lagone abusivo due denunce

A Capaccio Paestum è stato sequestrato un lagone abusivo utilizzato per lo stoccaggio di reflui zootecnici. La struttura, di circa 1.000 metri cubi, era stata realizzata senza autorizzazioni. Due persone sono state denunciate per violazioni alle norme ambientali e edilizie. L’intervento è stato eseguito dai carabinieri ambientali durante controlli di routine. Il materiale sequestrato è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un lagone abusivo destinato allo stoccaggio di reflui zootecnici, con una capacità stimata di circa 1.500 metri cubi, è stato sequestrato dalla Polizia municipale di Capaccio Paestum (Salerno) nel corso di controlli ambientali effettuati in un’azienda agricola di via La Pila. Due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria.?L’impianto, realizzato direttamente nel terreno e privo di sistemi di impermeabilizzazione e contenimento, occupava una superficie di circa 750 metri quadrati all’interno di un allevamento bovino esteso complessivamente su circa 20mila metri quadrati. Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti con il supporto dell’Ufficio tecnico comunale e delle guardie ambientali N. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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