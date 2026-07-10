La casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher a Roma è stata svaligiata da ladri. I malviventi sono entrati nell’abitazione situata in via Appia Antica e hanno portato via oggetti di valore e ricordi personali. Non ci sono dettagli sulla quantità o sui tipi di oggetti rubati. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o presenza di testimoni. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per identificare i responsabili.

Svaligiata la casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher. Il conduttore Rai e il giornalista di La 7 hanno subito un furto all’interno dell’abitazione di Roma dove vivono, in via Appia Antica. La polizia sta indagando sull’accaduto e per ricostruire il valore della refurtiva, nella quale rientrerebbero gioielli, capi di abbigliamento e due orologi. Svaligiata casa di Pierluigi Diaco Il furto risale alla serata dell’1 luglio. A lanciare l’allarme è stato Pierluigi Diaco, trovando la casa a soqquadro dopo essere rientrato intorno alle 23. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher svaligiata dai ladri a Roma, rubati anche ricordi personali

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Sono in corso le indagini della polizia sul furto, avvenuto nei giorni scorsi a Roma, in casa del giornalista e conduttore Pierluigi Diaco. Da una prima ricostruzione è stato lo stesso Diaco, rincasato intorno alle 23, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine perc x.com

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