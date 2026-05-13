Cartoon Club & RiminiComix festeggia la 42esima edizione con otto giorni di eventi Ospite d' onore Cavazzano

Rimini si prepara a ospitare la 42esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, che si svolgerà in otto giorni ricchi di eventi. Tra le iniziative previste ci sono proiezioni di cortometraggi animati, anteprime di film, workshop, masterclass e spettacoli dal vivo. L'evento sarà impreziosito dalla presenza di un ospite d'onore, noto disegnatore di fumetti. La città si trasforma così in un punto di riferimento per gli appassionati di cultura pop e fumetti.

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