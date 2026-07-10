Fa molto caldo, troppo per i parigini in particolare non abituati a picchi di 40°C ad inizio luglio e per questo è facile trovare sui social come Instagram e TikTok immagini curiose di finestre ricoperte di carta stagnola. Il motivo? Molto semplice, cercare di abbassare la temperatura interna delle abitazioni per combattere caldo e afa, ma fanno davvero bene i parigini a ricoprire le proprie finestre con l’alluminio? L’alluminio è uno dei migliori conduttori di calore che esistano in natura. Chiunque abbia mai appoggiato la mano su un dissipatore di un PC acceso, o abbia sfiorato distrattamente il corpo di un notebook sotto carico, lo sa bene: il metallo brucia. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Carta stagnola sulle finestre contro il caldo: il trucco virale che nasconde una lezione di fisica straordinaria

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A Brutal Heatwave Is Coming Put This On Your Windows Tonight

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