Sulle vie della Legalità | a Balestrate una straordinaria lezione di memoria civile nel nome di Giuseppe Bommarito

Notizia in breve

A Balestrate si è tenuta una cerimonia dedicata alla memoria di Giuseppe Bommarito, con una lezione di memoria civile. La manifestazione ha coinvolto studenti e cittadini, concentrandosi sul ricordo della figura di Bommarito e sul valore della legalità. L’evento ha previsto interventi e momenti di riflessione, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle persone che hanno lottato per la giustizia. La giornata si è distinta per il suo carattere di partecipazione e consapevolezza civica.