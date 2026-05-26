Sulle vie della Legalità | a Balestrate una straordinaria lezione di memoria civile nel nome di Giuseppe Bommarito
A Balestrate si è tenuta una cerimonia dedicata alla memoria di Giuseppe Bommarito, con una lezione di memoria civile. La manifestazione ha coinvolto studenti e cittadini, concentrandosi sul ricordo della figura di Bommarito e sul valore della legalità. L’evento ha previsto interventi e momenti di riflessione, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle persone che hanno lottato per la giustizia. La giornata si è distinta per il suo carattere di partecipazione e consapevolezza civica.
Ci sono giornate che vanno oltre il semplice calendario delle manifestazioni scolastiche e istituzionali. Giornate che riescono a trasformarsi in esperienza collettiva, in coscienza condivisa, in testimonianza concreta di ciò che una comunità può costruire quando scuola, istituzioni, famiglie e giovani scelgono di camminare insieme nella stessa direzione. La terza edizione di “Sulle vie della Legalità – Pedalando, camminando. ricordando”, promossa dall’Istituto Comprensivo Rettore F. Evola di Balestrate, diretto dal dirigente scolastico prof. Benedetto Lo Piccolo, è stata esattamente questo: una straordinaria manifestazione di memoria... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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