Due persone hanno rubato il cellulare a una donna e lo hanno sepolto avvolto nella carta stagnola, cercando di bloccare la geolocalizzazione. L’episodio si è verificato in una zona residenziale e il tentativo di nascondere il dispositivo mira a impedire al proprietario di rintracciarlo tramite il GPS. La vittima ha riferito di aver notato il furto e di aver ritrovato il cellulare in un punto diverso da dove era stato sottratto.

Milano, 6 maggio 2026 – Come impedire di geolocalizzare un cellulare? Un’idea è quella di sotterrarlo per metterlo come sotto uno scudo e impedire così al proprietario di individuarlo. È l’idea che hanno avuto tre borseggiatori, martedì 5 maggio, entrati in azione nella zona di via Fatebenefratelli a Milano. Hanno individuato la vittima predestinata mentre stava passeggiando e non hanno esitato a entrare in azione: nel mirino una madre che stava camminando col proprio piccolo di 5 mesi. La donna stava spingendo la carrozzina col suo bambino quando è stata avvicinata da due uomini di 53 e 33 anni, e da una donna di 25, tutti di nazionalità colombiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubano il cellulare a una mamma e lo sotterrano avvolto nella carta stagnola per non farlo geolocalizzare

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