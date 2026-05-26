Il direttore sportivo dell’Udinese ha dichiarato che la squadra sta valutando tutte le opportunità di mercato, in risposta all’interesse di grandi club per alcuni giocatori, tra cui Solet. Dopo la conclusione della stagione, che ha visto l’Udinese raggiungere il decimo posto in classifica, sono emersi sondaggi e richieste da parte di altri team. La società non ha ancora preso decisioni definitive sui trasferimenti, ma continua a monitorare le possibilità di mercato.

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© Internews24.com - Mercato Inter, il direttore sportivo dell’Udinese parla di Solet: «Valutiamo tutte le opportunità»

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