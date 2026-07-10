Un'operatrice socio-sanitaria è stata aggredita mentre svolgeva il suo turno in un pronto soccorso. L'UGL Salute ha espresso solidarietà, chiedendo un incremento della sicurezza, più personale e una presenza più forte delle forze dell’ordine nelle aree a rischio. La richiesta riguarda anche l’adeguamento degli organici per garantire un ambiente di lavoro più sicuro. Nessuna informazione su eventuali conseguenze o dettagli dell'aggressione.

Il sindacato chiede più sicurezza nei Pronto Soccorso, organici adeguati e una presenza rafforzata delle forze dell’ordine nei presidi più esposti.. L’UGL Salute esprime piena solidarietà e vicinanza all’operatrice socio-sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, vittima di una grave aggressione mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio dei pazienti. “Quanto accaduto rappresenta l’ennesima, intollerabile dimostrazione di come medici, infermieri, OSS e tutto il personale sanitario siano ormai quotidianamente esposti a rischi che nulla hanno a che vedere con la loro missione di cura. È inaccettabile che chi dedica la propria professionalità all’assistenza debba temere per la propria incolumità”, dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cardarelli, OSS aggredita durante il lavoro: la solidarietà dell’UGL Salute

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