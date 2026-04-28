UGL Salute | Riconoscere il lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie

L'UGL Salute ha chiesto di riconoscere ufficialmente il lavoro usurante per tutte le professioni sanitarie. La richiesta arriva in un momento in cui molte figure del settore continuano a svolgere le proprie mansioni senza ricevere tutele previdenziali adeguate. Secondo l'organizzazione sindacale, il sistema sanitario pubblico si basa sul sacrificio invisibile di migliaia di operatori che dedicano tempo e energie senza un riconoscimento formale.

“Il Servizio Sanitario Nazionale non può più reggersi sul sacrificio invisibile di migliaia di professionisti a cui si continuano a negare tutele previdenziali adeguate. Concordiamo con la FNO TSRM e PSTRP: è tempo di riconoscere ufficialmente il carattere usurante del lavoro svolto da tutte le professioni sanitarie, nessuna esclusa”. Lo dichiara in una nota Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Non possono esistere – prosegue Giuliano – figure di serie B. Ogni giorno migliaia di operatori sono impegnati in contesti ad alto rischio, gestendo carichi di lavoro estenuanti, esposizioni a fattori ambientali gravosi e una responsabilità clinica che incide direttamente sulla salute pubblica.🔗 Leggi su Iltempo.it

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