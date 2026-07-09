Cardarelli operatrice aggredita in Pronto soccorso ricevuta dal direttore generale | Attivato il protocollo per la sicurezza dei dipendenti
Un’operatrice del pronto soccorso è stata aggredita e successivamente incontrata dal direttore generale dell’ospedale. In seguito all’episodio, è stato attivato un protocollo per garantire la sicurezza dei dipendenti. La direzione ha espresso vicinanza alla persona coinvolta. Non sono stati forniti dettagli sull’identità della vittima o sull’autore dell’aggressione.
Cardarelli, operatrice aggredita in Pronto soccorso ricevuta dal direttore generale: “Le siamo vicini. Attivato il protocollo per la sicurezza dei dipendenti”. E’ stata ricevuta questa mattina dal direttore generale del Cardarelli, Antonio d’Amore, la giovane operatrice sociosanitaria dell’unità di Radiologia generale aggredita nella serata di ieri da un paziente, con disturbi legati alle dipendenze e. 🔗 Leggi su 2anews.it
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