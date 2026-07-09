Cardarelli operatrice aggredita in Pronto soccorso ricevuta dal direttore generale | Attivato il protocollo per la sicurezza dei dipendenti

Notizia in breve

Un’operatrice del pronto soccorso è stata aggredita e successivamente incontrata dal direttore generale dell’ospedale. In seguito all’episodio, è stato attivato un protocollo per garantire la sicurezza dei dipendenti. La direzione ha espresso vicinanza alla persona coinvolta. Non sono stati forniti dettagli sull’identità della vittima o sull’autore dell’aggressione.