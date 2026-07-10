Il prezzo della benzina e del diesel è aumentato nuovamente, influenzato dall'eliminazione degli sconti fiscali e dalle tensioni internazionali legate allo Stretto di Hormuz. Gli aumenti sono dovuti anche alle accise applicate sui carburanti, che contribuiscono a far salire i costi per gli automobilisti. La combinazione di questi fattori ha portato a un incremento complessivo dei prezzi alla pompa, rendendo più costoso il rifornimento di carburante nel paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il pieno diventa sempre più caro: pesano la fine degli sconti fiscali e la crisi nello Stretto di Hormuz. Il costo dei carburanti continua a crescere e per gli automobilisti italiani fare rifornimento diventa sempre più oneroso. I prezzi di benzina e diesel registrano nuovi rialzi, spinti da diversi fattori, tra cui lo stop alla riduzione delle accise e le nuove tensioni geopolitiche legate alla situazione nello Stretto di Hormuz. L’aumento dei costi energetici rischia di avere ripercussioni anche sull’economia generale, incidendo sui trasporti e sul prezzo finale di numerosi beni. I prezzi medi di benzina e diesel in Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Dayitalianews.com - Carburanti, nuovi aumenti: benzina e diesel salgono ancora tra accise e tensioni internazionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UFFICIALE BONUS BENZINA e DIESEL Taglio Accise per TUTTI! Ecco Quanto Risparmi

Notizie e thread social correlati

Carburanti, stop agli sconti e tensioni internazionali: benzina e diesel tornano a salireI prezzi di benzina e diesel sono aumentati dopo la fine degli sconti sulle accise.

Da domani salgono le accise sulla benzina, il diesel costerà meno: le novità nel decreto carburantiDa domani, 2 maggio, entrerà in vigore un nuovo decreto carburanti approvato dal governo, che prevede un aumento delle accise sulla benzina.

Temi più discussi: Prezzo benzina e diesel oggi, nuovi aumenti carburanti: gasolio supera i 2 euro al litro; Fine dello sconto sulle accise: benzina e diesel pronti a un aumento da sabato; Scadono i tagli alle accise, da domani un pieno sarà più caro di oltre 3 euro; Accise, scade lo sconto: quanto costano benzina e diesel dal 3 luglio | Quattroruote.it.

Carburanti, continua la corsa dei prezzi: benzina e diesel ancora in aumentoProsegue senza sosta l'aumento dei prezzi dei carburanti: le ultime rilevazioni dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano un nuovo rialzo dei listini ... interris.it

Aumenti razzo, risparmi piuma. In Molise la benzina è scesa dell'1,62%, molto meno che nel resto d'Italia. #IoSeguoTgr x.com

Carburanti, da domani stop allo sconto sulle accise: aumento di 3 euro a pieno. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro reddit

Prezzo benzina e diesel oggi, nuovi aumenti carburanti: gasolio supera i 2 euro al litroLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzo benzina e diesel oggi, nuovi aumenti carburanti: gasolio supera i 2 euro al litro ... tg24.sky.it