Carburanti nuovi aumenti | benzina e diesel salgono ancora tra accise e tensioni internazionali

Da dayitalianews.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo della benzina e del diesel è aumentato nuovamente, influenzato dall'eliminazione degli sconti fiscali e dalle tensioni internazionali legate allo Stretto di Hormuz. Gli aumenti sono dovuti anche alle accise applicate sui carburanti, che contribuiscono a far salire i costi per gli automobilisti. La combinazione di questi fattori ha portato a un incremento complessivo dei prezzi alla pompa, rendendo più costoso il rifornimento di carburante nel paese.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il pieno diventa sempre più caro: pesano la fine degli sconti fiscali e la crisi nello Stretto di Hormuz. Il costo dei carburanti continua a crescere e per gli automobilisti italiani fare rifornimento diventa sempre più oneroso. I prezzi di benzina e diesel registrano nuovi rialzi, spinti da diversi fattori, tra cui lo stop alla riduzione delle accise e le nuove tensioni geopolitiche legate alla situazione nello Stretto di Hormuz. L’aumento dei costi energetici rischia di avere ripercussioni anche sull’economia generale, incidendo sui trasporti e sul prezzo finale di numerosi beni. I prezzi medi di benzina e diesel in Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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