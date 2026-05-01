Da domani salgono le accise sulla benzina il diesel costerà meno | le novità nel decreto carburanti

Da domani, 2 maggio, entrerà in vigore un nuovo decreto carburanti approvato dal governo, che prevede un aumento delle accise sulla benzina. Contestualmente, il prezzo del diesel subirà una riduzione. Le variazioni riguardano le tariffe applicate sui carburanti, con effetti diretti sui costi di vendita al dettaglio. La misura interessa i distributori e i consumatori, che dovranno confrontarsi con le modifiche sui prezzi nei prossimi giorni.

A partire da domani, sabato 2 maggio le accise sulla benzina torneranno a salire per effetto del nuovo dl carburanti varato dal governo Meloni. Per le prossime tre settimane il diesel beneficerà di uno sconto di 20 centesimi, la super appena 5 centesimi. Ecco il testo del decreto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Taglio delle accise al via con il decreto carburanti, -25 centesimi su benzina e dieselDopo giorni di dubbi su quale sarebbe stata la risposta del governo Meloni, tra bonus o taglio delle accise, alla fine la decisione è stata presa.

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