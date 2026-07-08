Carburanti stop agli sconti e tensioni internazionali | benzina e diesel tornano a salire

I prezzi di benzina e diesel sono aumentati dopo la fine degli sconti sulle accise. La riduzione temporanea delle tasse sui carburanti si è conclusa, portando a un rialzo dei prezzi alla pompa. Contestualmente, le tensioni in Medio Oriente hanno contribuito a far salire i costi dei carburanti. La combinazione di questi fattori ha portato a un incremento dei prezzi per i consumatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fine del taglio delle accise e nuovi rincari alla pompa. La fine della riduzione sulle accise ha già iniziato a farsi sentire sui prezzi dei carburanti, ma a complicare ulteriormente la situazione sono tornate le tensioni in Medio Oriente. Il costo di benzina e gasolio è nuovamente aumentato, allontanando l’ipotesi di una tregua sui prezzi. Dal 3 luglio a oggi, il prezzo medio della benzina è passato da 1,803 a 1,855 euro al litro, mentre il diesel è salito da 1,882 a 1,941 euro al litro. In termini concreti, si tratta di un incremento di 5,2 centesimi al litro per la benzina e di 5,9 centesimi per il gasolio. Per gli automobilisti il conto è immediato: un pieno da 50 litri di benzina costa circa 2,60 euro in più, mentre per un’auto diesel l’aumento arriva quasi a 3 euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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