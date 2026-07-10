Carabinieri al ’Duomo’ Pakistani denunciati

Due uomini pakistani sono stati denunciati dai carabinieri dopo essersi accampati nel parcheggio di Porta San Marco, vicino al Duomo. I militari sono intervenuti dopo averli notati nel settore e li hanno identificati. Non avevano permesso di sostare nel luogo e sono stati accompagnati in caserma. Nessuno è rimasto ferito o ha subito danni. Le autorità hanno avviato le procedure per le verifiche di identità e eventuali provvedimenti.

di Laura Valdesi SIENA Ancora ’Il Duomo’. Ancora pakistani che non sapendo dove andare si sono accampati nel posteggio dentro porta San Marco. Il primo dove migranti in fuga dalla guerra o semplicemente indirizzati nella nostra provincia da connazionali (così ha svelato un’inchiesta della procura) avevano messo le tende (è successo anche questo) in attesa di avere risposta alla richiesta di asilo. O anche solo di presentarla. Una situazione di degrado per chi era costretto a vivere così, la rabbia dei cittadini nel vedere strutture pubbliche in condizioni igieniche a dir poco precarie. I carabinieri della compagnia di Siena hanno fatto un servizio di controllo ad ampio raggio, dietro input del prefetto e anche delle direttive ministeriali che puntano a contrastare l’ immigrazione clandestina e a tutelare la sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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