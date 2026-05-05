Durante le celebrazioni per la festa del SS Crocifisso a Monreale, i Carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato a 17 denunce. Tra i reati riscontrati ci sono stato di droga, conducenti ubriachi al volante e irregolarità legate a lavoratori in nero. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza durante l’evento. Nessuna informazione su eventuali interventi specifici o sequestri.

L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione e repressione di reati connessi alla guida in stato di ebbrezza, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al contrasto dell’illegalità nei luoghi di lavoro.?Sul fronte del contrasto al traffico di droga, i militari hanno denunciato in stato di libertà due persone di età compresa tra i 19 e i 27 anni. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i soggetti sono stati trovati in possesso di hashish suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione, tutto posto sotto sequestro.?Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza stradale. Tre persone, di età compresa tra i 25 e i 48 anni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultate positive all’alcol test con tassi superiori al limite consentito.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Festa del SS Crocifisso a Monreale, i carabinieri non stanno a guardare: 17 denunciati, droga, ubriachi al volante e lavoratori in nero

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