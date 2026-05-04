Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno condotto diverse operazioni in Irpinia, concentrandosi su attività di controllo riguardanti la gestione dei rifiuti e l'abusivismo edilizio. Sono state identificate quattro persone denunciate per violazioni legate alla gestione dei rifiuti e per abusi edilizi nel territorio. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della regione, con controlli mirati e verifiche sul rispetto delle normative vigenti.

Irpinia, operazioni su gestione illecita dei rifiuti e controlli edilizi nel territorio. Nell’ambito di servizi congiunti disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, sono stati eseguiti mirati controlli finalizzati alla verifica della corretta gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dal ciclo produttivo di aziende meccatroniche, nonché al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio. In tale contesto, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Avellino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma, hanno deferito in stato di libertà alla Procura...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli dei carabinieri: quattro denunciati per rifiuti e abusivismo edilizio

Sequestrato cantiere abusivo da 65.000 mq a Giugliano: 5 denunciati!

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